Royalties para brasileiros no Spotify crescem em 31% e chegam a R$ 1,6 bi em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas brasileiros geraram R$ 1,6 bilhão em royalties no Spotify no ano passado, segundo a nova edição nacional do relatório "Loud & Clear" da plataforma de streaming de áudio. O valor repassado aos músicos teve um salto de 31% em relação a 2023, superando a média global do mercado no mesmo período, que foi de 21,7%.

A pesquisa indicou que o mercado musical do Brasil -nono maior do mundo em termos de receita- reteve mais de 60% dos ganhos gerados no país. Com um faturamento que superou os R$ 3 bilhões em 2024, o Brasil se tornou o país com o crescimento mais rápido entre os dez maiores mercados musicais do mundo.

Apesar de não detalhar onde houve maior crescimento, a plataforma afirma que o crescimento de receita foi observado tanto em nomes pequenos como em outros já consolidados. Desde o final de 2023, a plataforma considera que uma música precisa ter, ao menos, mil plays em um ano para que seja elegível para pagamento.

Na média diária, das 50 músicas mais tocadas no Spotify Brasil, no ano passado, 84% delas eram de artistas do país. Internacionalmente, os maiores ouvintes da música brasileira foram Estados Unidos, México, Alemanha, Reino Unido e Espanha.

Em 2024, artistas brasileiros também foram descobertos por novos ouvintes quase 11,8 bilhões de vezes no Spotify, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Ao avaliar apenas as artistas mulheres, o crescimento em streams internacionais foi de 51%.

Desde que chegou ao Brasil, em 2014, o Spotify lidera um crescimento consistente do streaming no país: em 2023, por exemplo, esse modelo de distribuição representou 99,2% do faturamento da indústria fonográfica brasileira.

O número de artistas brasileiros que já ganharam mais de R$ 1 milhão com o Spotify triplicou desde 2019. Entre os mais ouvidos da década, estão Marília Mendonça, Anitta e MC Ryan SP.

A plataforma afirma ter 678 milhões de ouvintes mensais no mundo, dentre os quais 268 milhões são assinantes, mas não foi divulgado quantos deles estão no Brasil. Ainda assim, os localizados na América Latina representam cerca de 23% do montante.