Elon Musk vai investir mais de um R$ 1 bilhão no Telegram

© Getty Images

O CEO do Telegram, Pavel Durov, anunciou que a xAI — empresa de inteligência artificial de Elon Musk — investirá R$ 1,71 bilhão (equivalente a 300 milhões de dólares) na empresa responsável pelo aplicativo de mensagens criptografadas.

Segundo o site TechCrunch, o investimento garantirá à xAI uma participação no Telegram e também a distribuição do chatbot Grok dentro da plataforma. Além disso, o Telegram receberá 50% da receita gerada por cada assinatura da xAI adquirida por meio do aplicativo.

Os usuários poderão fixar o Grok no topo da tela de conversas e também interagir com o assistente diretamente pela barra de pesquisa do app.

Leia Também: Royalties para brasileiros no Spotify crescem em 31% e chegam a R$ 1,6 bi em 2024