WhatsApp testa 'logout' no Android para dar mais controle ao usuário

O WhatsApp está implementando uma novidade que pode mudar a forma como usuários gerenciam seu acesso ao aplicativo. Na versão beta mais recente para Android, a plataforma de mensagens começou a testar uma funcionalidade que permite fazer "logout" diretamente pelas configurações do app.

Conforme relatado pelo site Android Authority, a nova opção está localizada na seção "Conta" das "Definições", logo abaixo de "Apagar conta". Ao selecionar "Logout", os usuários terão duas escolhas: apagar ou manter seus dados e preferências.

Optar por fazer logout mantendo os dados significa que todas as suas informações e histórico de conversas permanecerão intactos, prontos para um novo login. No entanto, escolher apagar os dados e preferências terá um efeito similar a desinstalar o aplicativo do celular, proporcionando um "intervalo" mais completo do WhatsApp.

Ainda não há uma data oficial para o lançamento dessa funcionalidade na versão final do WhatsApp. Contudo, o fato de já estar em fase de testes beta sugere que o recurso pode ser disponibilizado em breve para todos os usuários.

