Meta registra alta em conteúdo violento e de assédio no Facebook

A Meta divulgou nesta quinta-feira (30) seu relatório de integridade referente ao primeiro trimestre de 2025, revelando um aumento significativo na presença de conteúdo violento, bullying e assédio no Facebook. Apesar da alta nesses tipos de publicações, o relatório também mostra uma redução no número de conteúdos efetivamente removidos da plataforma.

Este é o primeiro relatório publicado após as mudanças nas políticas de moderação anunciadas pelo CEO e cofundador da empresa, Mark Zuckerberg, no início do ano. As alterações foram justificadas como parte de um esforço para ajustar o combate ao discurso de ódio, equilibrando liberdade de expressão e segurança online.

Mesmo com os números preocupantes, a Meta defende que as novas diretrizes estão funcionando. Segundo a empresa, houve uma queda no número de erros cometidos durante a moderação e, apesar do aumento de denúncias, o volume de conteúdo que viola as regras permaneceu estável em "grande parte das áreas problemáticas".

A empresa reforça que continuará monitorando o impacto das novas políticas e ajustando suas ferramentas de inteligência artificial e equipes humanas para garantir maior precisão nas decisões de moderação.

