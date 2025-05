Rússia e China assinam acordo para construir central nuclear na Lua

© Shutterstock

As agências espaciais da Rússia (Roscosmos) e da China (Administração Espacial Nacional da China) firmaram um acordo para construir uma central nuclear na Lua, com previsão de conclusão até 2036. A iniciativa faz parte do ambicioso projeto da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS, na sigla em inglês), uma colaboração estratégica entre os dois países para estabelecer presença sustentável no satélite natural da Terra.

Em comunicado conjunto, as agências afirmaram que a central nuclear terá papel fundamental no fornecimento de energia para as operações da ILRS, especialmente em missões não tripuladas de longa duração. O projeto também servirá como base para testes de tecnologias voltadas à futura presença humana na superfície lunar.

“A estação conduzirá pesquisas espaciais fundamentais e testará tecnologias para operações autônomas de longo prazo, com a perspectiva de uma presença humana na Lua”, destacou a Roscosmos.

A parceria sino-russa marca um novo capítulo na corrida espacial internacional, reforçando a cooperação entre as duas potências em um momento de crescente rivalidade geopolítica com os Estados Unidos e seus aliados.

Leia Também: Equipe de Musk usa IA Grok para analisar dados do governo dos EUA