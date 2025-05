IA de Musk é banida por um quarto das empresas europeias, diz estudo

© Getty Images

Um estudo divulgado pela empresa de cibersegurança Netskope indica que um quarto das empresas europeias já baniu o uso da inteligência artificial desenvolvida pela xAI, de Elon Musk — o Grok.

De acordo com o site The Next Web, a decisão de proibir o Grok em favor de outras alternativas reflete uma tendência na União Europeia que prioriza a segurança e a privacidade.

“As empresas estão se conscientizando de que nem todos os aplicativos lidam da mesma forma com a privacidade dos dados, a propriedade das informações compartilhadas com a aplicação ou o nível de transparência sobre como o modelo é treinado com os dados inseridos por meio de comandos”, afirmou Neil Thacker, responsável global pela área de privacidade e proteção de dados da Netskope.

Em comparação ao Grok, a Netskope aponta que o ChatGPT, da OpenAI, é bloqueado por apenas 9,8% das empresas europeias, enquanto o Gemini, da Google, é bloqueado por 9,2% das organizações.

