IA pode consumir mais energia do que a Bitcoin até ao final de 2025

© Shutterstock

Um novo estudo indica que, até o final de 2025, a Inteligência Artificial (IA) poderá ser responsável por consumir cerca da metade de toda a eletricidade utilizada por data centers ao redor do mundo — ultrapassando, inclusive, o consumo da mineração de criptomoedas como o Bitcoin.

Atualmente, a tecnologia de IA já responde por aproximadamente um quinto do consumo elétrico desses data centers, segundo Alex de Vries-Gao. O autor do estudo é pesquisador da Universidade Livre de Amsterdã e, de acordo com o site The Verge, precisou recorrer a projeções, já que as grandes empresas de tecnologia não divulgam dados precisos sobre o consumo energético de seus modelos de IA.

"Vemos as gigantes da tecnologia aumentando constantemente o tamanho de seus modelos [de IA] e tentando desenvolver o melhor sistema possível, mas, ao mesmo tempo, também estão ampliando a demanda de recursos desses modelos", afirma Vries-Gao.

