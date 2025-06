WhatsApp deixou de funcionar em três iPhones neste fim de semana; veja

© Getty Images

O WhatsApp atualizou seus requisitos de sistema e, a partir deste domingo (1º), deixou de ser compatível com alguns modelos mais antigos do iPhone. Inicialmente prevista para o início de maio, a mudança foi adiada e confirmada agora pelo site especializado 9to5Mac.

Com a atualização, o aplicativo passa a exigir no mínimo o iOS 15.1 para funcionar. Isso significa que os modelos iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que não suportam essa versão do sistema operacional da Apple, deixam de ser compatíveis com o WhatsApp.

No caso dos aparelhos Android, também houve mudança. O WhatsApp agora exige que o dispositivo tenha pelo menos o Android 5.0 (Lollipop) para continuar operando normalmente.

A medida faz parte das atualizações periódicas da plataforma para garantir segurança e compatibilidade com novos recursos. Usuários com modelos antigos que não atendem aos requisitos precisarão considerar a troca de aparelho para continuar usando o serviço.



