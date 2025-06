Meta testa versão do Instagram para iPad e lançamento pode sair em 2025

© Shutterstock

Após finalmente disponibilizar o WhatsApp para iPad, os usuários da Apple podem estar prestes a receber mais uma novidade da Meta: uma versão dedicada do Instagram para o tablet. A informação foi divulgada pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, uma das fontes mais confiáveis do setor de tecnologia.

Segundo Gurman, funcionários da Meta já estão testando ativamente a versão do Instagram para iPad dentro do campus da empresa, e o desenvolvimento do aplicativo está “em ritmo acelerado”. A expectativa é que o lançamento aconteça ainda em 2025, “caso tudo ocorra conforme o planejado”.

Atualmente, os usuários do iPad precisam recorrer à versão do Instagram para iPhone, o que limita a experiência e não aproveita os recursos e a interface do tablet.

A Meta ainda não confirmou oficialmente a novidade, mas a movimentação sugere uma mudança de estratégia da empresa, que por anos resistiu em lançar versões otimizadas de seus aplicativos para iPad — apesar da forte demanda da base de usuários da Apple.

