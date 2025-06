XChat é a nova experiência de mensagens privadas de Elon Musk

A rede social X, de propriedade de Elon Musk, lançou oficialmente uma nova funcionalidade de mensagens privadas chamada XChat, segundo informações do site TechCrunch. Por enquanto, o recurso está disponível apenas para alguns assinantes da versão premium da plataforma.

Na fase beta, o XChat oferece uma série de recursos, incluindo grupos de conversa, mensagens com criptografia de ponta a ponta, mensagens temporárias, a opção de marcar como não lidas e a possibilidade de compartilhar qualquer tipo de arquivo.

Ainda não há uma data confirmada para o lançamento da ferramenta para todos os usuários da rede, mas a expectativa é que a novidade seja disponibilizada em breve, considerando que já está em fase de testes. A funcionalidade marca mais um passo na tentativa do X de se consolidar como um superapp, integrando diferentes tipos de serviços em uma única plataforma.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.