Gmail recebe IA que resume longas conversas por e-mail em inglês

© Shutterstock

Usuários do Gmail com conta Google Workspace passam a contar com um novo recurso de inteligência artificial capaz de gerar resumos automáticos de conversas com vários e-mails. Segundo o site Engadget, a ferramenta indica os principais pontos das trocas de mensagens, ajudando a poupar o tempo que seria necessário para ler cada e-mail separadamente.

A funcionalidade já está disponível para dispositivos Android e iOS, mas por enquanto funciona apenas com mensagens escritas em inglês. O objetivo da empresa é facilitar a leitura e o acompanhamento de discussões complexas em ambientes corporativos.

Leia Também: Meta testa versão do Instagram para iPad e lançamento pode sair em 2025