Aurora boreal ilumina o espaço após forte atividade solar recente; veja

A recente atividade solar intensa registrada nos últimos dias não serve apenas de alerta para possíveis impactos nas redes elétricas e nos sistemas de navegação por satélite. Ela também pode indicar uma excelente oportunidade para a observação de auroras boreais — fenômenos luminosos naturais que costumam ocorrer próximos ao Círculo Polar Ártico, em países como Noruega, Suécia e Canadá.

Mas o melhor ponto de observação dessa verdadeira "dança de luzes" talvez não esteja na Terra. A Estação Espacial Internacional (ISS), que orbita o planeta a cerca de 400 quilômetros de altitude, oferece um ponto de vista privilegiado — como mostra o vídeo divulgado nesta segunda-feira (2) pela astronauta da NASA Anne McClain.

As imagens captadas da Cúpula, o observatório panorâmico da ISS, revelam a aurora se espalhando pela atmosfera terrestre, em um espetáculo visual impressionante.

“As auroras vistas do espaço sempre atraem os tripulantes para a Cúpula”, escreveu McClain em seu perfil nas redes sociais. “Adorei como essa iluminou a nave Dragon e também a dança dos satélites à esquerda, no fim do vídeo. É interessante ver como a aurora se movimenta na parte superior da atmosfera ao surgir no horizonte. Agora, adicionei à minha lista de desejos ver uma aurora da Terra.”

O vídeo viralizou nas redes sociais e reforça o fascínio gerado por um dos fenômenos naturais mais extraordinários do planeta — ainda mais espetacular quando observado do espaço.



