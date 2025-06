Microsoft libera Sora de graça no Bing para gerar vídeos com IA

© YouTube / Bing

A Microsoft anunciou nesta semana que usuários do aplicativo do navegador Bing poderão acessar gratuitamente o Sora, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI para gerar vídeos.

A novidade permite que quem possui uma conta Microsoft crie até dez vídeos gratuitamente usando a tecnologia, que até então era exclusiva para assinantes pagos. Neste primeiro momento, os vídeos podem ser produzidos apenas no formato vertical (9:16), mas a empresa informou que versões horizontais também estarão disponíveis em breve.

O recurso será integrado em etapas às versões desktop do Bing e também ao Copilot Search, ampliando o acesso à tecnologia.

O lançamento gratuito do Sora no Bing faz parte da parceria bilionária entre a Microsoft e a OpenAI, que vem se fortalecendo nos últimos anos com o objetivo de colocar ferramentas avançadas de IA ao alcance de mais usuários.

A empresa ainda não informou uma data oficial para a liberação da versão desktop, mas o movimento indica a intenção de impulsionar o uso do Bing e do ecossistema de IA da Microsoft frente à concorrência.

