Produtora de 'Hitman' revela novo jogo de James Bond nesta sexta (6)

A IO Interactive, produtora responsável pela bem-sucedida franquia Hitman, anunciou que vai revelar oficialmente nesta sexta-feira (6) seu novo projeto: o aguardado jogo 007 First Light, centrado no icônico espião britânico James Bond.

Como prévia, a desenvolvedora divulgou uma imagem promocional do game e informou que a apresentação incluirá trechos de jogabilidade, permitindo aos fãs conhecer um pouco mais da experiência que os aguarda. A informação foi confirmada pelo site especializado VG24/7.

Diferente dos filmes, 007 First Light trará uma história original, focada na origem do agente secreto, sem conexões diretas com o universo cinematográfico. Ainda não há uma data oficial de lançamento, mas o título já está confirmado para a próxima geração da Nintendo, o Nintendo Switch 2. Também é esperado que o jogo seja lançado para PlayStation 5, Xbox Series e PC.



#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb