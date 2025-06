Quatro sinais de que você deve apagar um app para o bem da saúde mental

© Shutterstock

Seja nas redes sociais, aplicativos de mensagens ou jogos, todos temos aquelas ferramentas que usamos com frequência — às vezes, até demais. Mas como identificar quando o uso de um aplicativo deixou de ser saudável e está interferindo na sua qualidade de vida?

Segundo o site How To Geek, mesmo apps considerados úteis, inclusive os voltados para trabalho, podem se tornar prejudiciais se usados de forma compulsiva. Nesse caso, a recomendação é simples: exclua o aplicativo. Se o acesso ainda for necessário, utilize a versão no navegador, o que dificulta o uso automático e ajuda a quebrar padrões de comportamento viciantes.

O site listou quatro sinais de alerta que indicam que pode ser hora de deletar um app para preservar sua saúde mental. Confira:

Você perde a noção do tempo ao usar o aplicativo;

Abre o app compulsivamente, mesmo sem ter um motivo claro;

Concedeu permissões demais e se sente desconfortável com o nível de acesso aos seus dados;

Sente culpa ou frustração sempre que utiliza a ferramenta.

Se você se identificou com um ou mais desses sinais, talvez seja a hora de repensar seu uso — e priorizar seu bem-estar.

