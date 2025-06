Sites pornográficos são derrubados na França

© Shutterstock

A empresa responsável pelos sites pornográficos Pornhub, YouPorn e RedTube, a Aylo, decidiu de forma voluntária suspender esta quarta-feira (4), a operação destas plataformas em França, revela a BBC.

A medida serve como protesto à lei do governo que exige que os sites pornográficos verifiquem a idade dos usuários para garantir que apenas maiores de 18 anos usem estas plataformas. Por outro lado, a Aylo diz que essa medida devia ser aplicada a empresas como a Google, a Apple e a Microsoft que detêm o atual domínio do mercado dos sistemas operacionais integrados em celulares e computadores.

“A verdadeira solução para proteger os menores e os adultos é verificar a idade dos usuários no ponto de acesso, ou seja, diretamente a partir dos dispositivos", pode ler-se no comunicado compartilhado pela Aylo com a Reuters. ”O governo francês está atacando milhares de sites para adultos, quando poderia simplesmente exigir à Google, à Apple e à Microsoft que bloqueassem o acesso de menores”.

A medida já teve reação no governo francês, com a ministra-adjunta para a Inteligência Artificial e da Tecnologia Digital, Clara Chappaz, reagindo através das redes sociais.

“Os adultos têm liberdade de consumir pornografia, mas não à custa da proteção das nossas crianças. Pedir que os sites pornográficos verifiquem a idade dos usuários não é estigmatizar os adultos, mas uma forma de proteger as nossas crianças”, escreveu Chappaz. “Se a Aylo preferir abandonar França em vez de aplicar a nossa lei, é livre de o fazer”.

