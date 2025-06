Samsung pode lançar em breve celular dobrável com 'valor popular'

© Getty Images

As informações que têm circulado apontam para um novo evento Unpacked da Samsung no começo de julho onde serão revelados os novos top de linha dobráveis - o Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip 7.

Além destes modelos, acredita-se que a Samsung aproveitará a oportunidade para desvendar outro dobrável que será o modelo mais acessível da marca neste segmento, de nome Galaxy Z Flip7 FE. Mas quão acessível exatamente?

Segundo o GSMArena, este Galaxy Z Flip7 FE poderá ter um preço de apenas 645 euros (cerca de 4,2 mil reais), adiantando ainda que contará com opções de armazenamento interno de 128GB e de 256GB.

Vale lembrar que o Galaxy Z Flip 6 chegou às lojas no ano passado com um preço de 1.249,90 euros (8,3 mil reais) e, tendo em conta que o sucessor deve andar pelos mesmos valores, é possível que o Galaxy Z Flip7 FE faça com que mais pessoas decidam aderir a este tipo de smartphones.

No entanto, teremos de aguardar por notícias oficiais da própria Samsung.

