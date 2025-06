Recebemos o Switch 2 e fizemos o 'unboxing' do console da Nintendo

© Notícias ao Minuto

A Nintendo lançou esta quinta-feira, dia 5 de junho, um novo console no mercado. Trata-se do Switch 2, que tem o objetivo ser uma evolução do conceito híbrido introduzido com o Switch em 2017.

Foi para termos a oportunidade de testar e analisar se o objetivo da Nintendo foi conquistado, que a empresa enviou para o Notícias ao Minuto uma unidade do Switch 2. Todavia, antes de darmos as nossas impressões sobre o console, mostramos-lhe na galeria acima um pequeno ‘unboxing’ onde poderá ver como é tirar o Switch 2 da caixa.

Além do console propriamente dito, a caixa inclui dois comandos Joy-Con, a base para ligar à televisão, um suporte para os comandos para um formato mais tradicional, dois ‘bumpers’ para ser mais fácil usar os Joy-Con como mouses, um cabo USB-C e um cabo HDMI.

Pode ver o processo na galeria acima.

