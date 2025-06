WhatsApp vai 'inspirar' duas novidades nas mensagens do iPhone

© Getty Images

A próxima grande atualização do iPhone, o iOS 26, certamente estará entre os anúncios que a Apple fará nesta segunda-feira, dia 9, durante seu evento anual WWDC. E, segundo a Bloomberg, pelo menos duas novidades podem ser esperadas para o aplicativo de mensagens do celular.

O jornalista Mark Gurman escreveu na Bloomberg que essas duas novas funções do app de mensagens do iPhone serão inspiradas em recursos já presentes no WhatsApp: a capacidade de criar enquetes entre os participantes de uma conversa e a possibilidade de escolher uma nova imagem de fundo para os chats, que será sincronizada entre todos os dispositivos.

Essas provavelmente não serão as únicas novidades que a Apple pretende lançar no iPhone com a chegada do iOS 26, então será preciso aguardar mais um pouco para descobrir tudo o que a empresa está preparando.

Leia Também: Quatro sinais de que você deve apagar um app para o bem da saúde mental