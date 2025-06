Elon Musk diz que foguete Starship será ainda maior

O bilionário Elon Musk deu a entender, em uma publicação na rede social X, que o foguete atualmente em fase de testes pela SpaceX — o Starship — será ainda maior no futuro do que é hoje.

Musk respondeu a uma publicação que comparava as dimensões de diversos foguetes usados para missões espaciais ao longo das últimas décadas, destacando que o Starship é, sem dúvida, o maior de todos.

Atualmente, o Starship tem cerca de 121 metros de altura e 9 metros de diâmetro. Segundo Musk, esse tamanho ainda vai aumentar. “Essa é uma foto antiga. O Starship vai ficar mais comprido”, afirmou o dono da SpaceX.

Vale destacar que os últimos voos de teste do Starship não terminaram da melhor forma, o que mostra que a SpaceX ainda tem um bom caminho a percorrer se quiser atingir o objetivo de levar o foguete até Marte, como planeja Musk.

That’s an old pic. Starship will get longer. https://t.co/qS6NQwwA32