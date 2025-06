ChatGPT apresenta instabilidade global e usuários relatam falhas

© Getty Images

O ChatGPT, assistente virtual desenvolvido pela OpenAI, enfrentou uma instabilidade nesta terça-feira (10), afetando usuários em várias partes do mundo. A empresa informou em seu site oficial que "alguns usuários estão enfrentando taxas elevadas de erro e lentidão nos serviços listados. Continuamos investigando o problema".

Relatos começaram a surgir ainda nas primeiras horas do dia. Usuários compartilharam capturas de tela mostrando mensagens como “Hmmm... algo deu errado” e “Ocorreu um erro de rede. Verifique sua conexão e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com nosso centro de ajuda em help.openai.com”. Além das falhas de acesso, também houve queixas sobre lentidão nas respostas do sistema.

A falha ocorre em um momento de alta popularidade da ferramenta. Desde o seu lançamento, em novembro de 2022, o ChatGPT se tornou um dos serviços de inteligência artificial mais usados no mundo, com cerca de 500 milhões de usuários. A OpenAI, responsável pela tecnologia, foi avaliada em US$ 300 bilhões e declarou em fevereiro que possui mais de 400 milhões de usuários ativos semanalmente, incluindo 10 milhões de assinantes da versão paga, o ChatGPT Plus.

Recentemente, a empresa lançou um novo recurso gratuito de geração de imagens com inteligência artificial, chamado GPT-4o. O avanço da IA tem gerado debates públicos, com críticos apontando riscos como substituição de empregos e impacto na criatividade humana. Por outro lado, defensores afirmam que a tecnologia ajuda a reduzir tarefas repetitivas e a otimizar o tempo de trabalho.

Um estudo do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido estima que, até 2035, cerca de 10 milhões de trabalhadores terão funções diretamente impactadas por sistemas de IA.

Leia Também: Elon Musk diz que foguete Starship será ainda maior