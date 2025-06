Próxima atualização da Apple vai abandonar três modelos do iPhone

© Reuters

A Apple apresentou oficialmente o iOS 26, uma nova geração do sistema operacional do iPhone que, tal como costuma acontecer nestas grandes atualizações, marca o ‘fim de uma era’ para determinados modelos dos celulares da ‘Empresa da Maçã’.

A Apple compartilhou a lista dos iPhones que serão compatíveis com o iOS 26 e, nesta lista, não estão presentes três modelos que no ano passado receberam o iOS 18. Os três modelos em questão são o iPhone Xs, o iPhone Xs Max e o iPhone Xr.

Estes três celulares foram lançados em 2018 pelo que, caso queira receber as mais recentes novidades e o novo design do iOS 26, talvez esteja no momento de adquirir um modelo mais recente. O lançamento da versão final desta atualização está previsto para o final do verão ou início do outono.

Pode encontrar abaixo a lista completa dos celulares compatíveis com o iOS 26:

iPhone SE (2.ª geração ou mais recente)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Leia Também: Cade julga nesta quarta (11) caso contra Google por uso de notícias em buscas