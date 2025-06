Sonda solar captou (pela primeira vez) imagens do polo sul do Sol

© iStock

A sonda Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) captou imagens do polo sul do Sol, proporcionando as primeiras informações sobre a atmosfera dessa região da estrela que fica no centro do nosso Sistema Solar.

As imagens que você pode ver abaixo foram registradas a um ângulo de 15 graus abaixo do equador solar, entre os dias 16 e 17 de março. Três instrumentos a bordo da Solar Orbiter permitiram a coleta de diferentes tipos de dados da atmosfera do Sol.

O objetivo dessas observações é ajudar os pesquisadores a melhorar as previsões de erupções solares — fenômenos que têm o potencial de afetar as comunicações e a rede elétrica aqui na Terra.

