Google vai reduzir capacidade da bateria de um dos seus celulares Pixel

A Google anunciou que vai reduzir a capacidade da bateria de algumas unidades do celular Pixel 6a, indicando que o objetivo passa por prevenir riscos de sobreaquecimento deste componentes.

“Um conjunto de celulares Pixel 6a vão exigir uma atualização de software obrigatória para reduzir o risco de potencial sobreaquecimento da bateria”, afirma a Google em comunicado enviado ao site The Verge.

A empresa de Mountain View explica que a atualização introduzirá “funcionalidades de gestão de bateria” após a bateria atingir os 400 ciclos de carregamento. A Google revela que informará os clientes afetados no próximo mês.

Vale lembrar que esta medida não é nova e já foi adotada pela Google no começo do ano com celulares Pixel 4a.

