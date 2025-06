Ainda joga 'The Sims 4'? Chegou o trailer da próxima expansão

© Electronic Arts / Maxis

A Electronic Arts e a produtora Maxis compartilharam o trailer da próxima expansão para ‘The Sims 4’, a qual adicionará mais natureza e também um ‘pequeno’ elemento de fantasia.

Isto porque ‘Enchanted by Nature’ contará com o regresso de fadas a ‘The Sims’, assim como um estilo de vida mais ligado nos elementos naturais onde até as doenças podem ser tratadas com remédios tradicionais.

‘The Sims 4: Enchanted by Nature’ será lançada oficialmente em julho mas, no dia 26 de junho, teremos a oportunidade de ver mais jogabilidade desta expansão.

Leia Também: Google vai reduzir capacidade da bateria de um dos seus celulares Pixel