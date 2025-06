Konami anuncia que vai lançar 'remake' do primeiro 'Silent Hill'

© Konami

A Konami anunciou oficialmente que está trabalhando em um ‘remake’ do primeiro ‘Silent Hill’ - originalmente lançado em 1999 para o primeiro console PlayStation.

A empresa nipônica revelou que se encontra trabalhando no ‘remake’ com a Bloober Team, estúdio com que também colaborou no desenvolvimento do muito elogiado ‘remake’ de ‘Silent Hill 2’.

Ainda não foram dados quaisquer detalhes sobre este ‘remake’ do jogo original da saga ‘Silent Hill’, com o pequeno ‘teaser’ exibindo apenas o título do jogo e, como música de fundo, um tema que será certamente familiar para fãs.

The Fear Of Blood Tends To Create Fear For The Flesh...#SILENTHILL pic.twitter.com/6XTn1xyXbV — KONAMI UK (@KONAMIUK) June 12, 2025

