Filha de Bill Gates cria startup e compartilha lição do pai

Phoebe Gates, filha mais nova do bilionário Bill Gates, cofundador da Microsoft, compartilhou o conselho que recebeu do pai ao empreender. A revelação foi feita em um vídeo nas redes sociais da startup Phia, criada por ela em abril junto com a amiga Sophia Kianni.

As duas se conheceram na Universidade de Stanford, onde foram colegas de quarto. Agora, aos 22 anos, Phoebe aposta na inovação digital no setor da moda. Segundo ela, a Phia tem como objetivo facilitar a experiência de compras online, funcionando como um “Google Flights da moda”, ao comparar preços de roupas em diferentes lojas com apenas um clique. “Mostramos se dá para comprar algo por um preço melhor”, explicou.

Questionada sobre a orientação do pai nesse processo, Phoebe contou: “Acho que o principal conselho foi contratar pessoas que sejam mais inteligentes que você em suas áreas – uma sócia em quem confiar ou engenheiros que saibam mais que você naquilo que fazem”.

Phoebe é fruto do casamento entre Bill e Melinda Gates, que se separaram em 2021.





