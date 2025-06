NASA mostra em filme gratuito como criou o telescópio James Webb

© Shutterstock

Há quase três anos, o telescópio espacial James Webb tem revelado imagens impressionantes do universo, expandindo nosso conhecimento sobre galáxias distantes e fenômenos cósmicos. Agora, a NASA acaba de lançar um documentário que mergulha na história por trás dessa missão histórica.

Intitulado "Cosmic Dawn: The Untold Story of the James Webb Space Telescope", o filme está disponível gratuitamente no canal oficial da NASA no YouTube. Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o documentário apresenta os bastidores de mais de duas décadas de trabalho que tornaram possível a criação e o lançamento do mais poderoso telescópio já enviado ao espaço.

"Estamos entusiasmados por compartilhar a história ainda não contada do Telescópio Espacial James Webb no nosso novo filme ‘Cosmic Dawn’, que celebra não apenas as descobertas, mas também as pessoas extraordinárias que tornaram tudo isso possível em benefício da humanidade", afirmou Rebecca Sirmons, responsável pelo serviço NASA+.

O documentário está disponível para todos os públicos e oferece uma oportunidade única para entender o esforço humano e científico por trás das imagens que vêm encantando o mundo.



