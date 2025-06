Elon Musk publica teste toxicológico após acusações de uso de drogas

© Getty Images

O bilionário Elon Musk usou sua conta na rede social X (antigo Twitter) nesta terça-feira (17) para publicar a imagem de um exame toxicológico, em resposta a acusações de que teria feito uso de drogas durante a campanha presidencial de Donald Trump, no ano passado. Musk, que é CEO da Tesla e da SpaceX, nega repetidamente qualquer envolvimento com substâncias ilícitas.

Na postagem, Musk compartilhou o que parece ser um teste negativo para diversas drogas, incluindo ecstasy, cetamina e cocaína. A legenda do post foi um simples “lol” — sigla em inglês para “laugh out loud” (“rindo alto”, em tradução livre), sugerindo deboche diante das suspeitas.

Segundo a emissora britânica Sky News, a publicação foi uma resposta indireta à matéria do The New York Times, que afirmou recentemente que Musk teria aparecido sob efeito de entorpecentes durante momentos em que manifestava apoio à candidatura de Trump, ainda em 2024. O jornal também destacou que ainda é “incerto” se Musk continuava com o suposto uso no período em que se aproximava da política e interagia com integrantes do governo.

As especulações sobre o comportamento do empresário não são novas. Em janeiro de 2024, o The Wall Street Journal revelou que executivos sêniores de empresas comandadas por Musk, como a Tesla e a SpaceX, expressaram preocupação com um possível uso de drogas por parte do bilionário.

Elon Musk, por sua vez, tem refutado as acusações desde o início, classificando-as como “fake news” e sem fundamentos. A publicação do teste toxicológico parece ser mais um esforço para reforçar sua versão diante da crescente cobertura da mídia a respeito do assunto.

Até o momento, não houve confirmação independente sobre a autenticidade do exame compartilhado, e Musk não deu maiores explicações sobre quando ou onde o teste foi realizado.

