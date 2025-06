Asteroide 'assassino de cidades' está em rota de colisão com a Lua

© NL Beeld

O asteroide "assassino de cidades", que cientistas acreditavam estar em rota de colisão com a Terra, teria mudado de rota e agora poderá atingir a Lua em dezembro de 2032. Novas estimativas indicam que a colisão representará um "perigo potencial" para satélites.

De acordo com o 'The Independent', astrônomos, incluindo os da Universidade de Western Ontario, estimam em um novo estudo que tal impacto pode liberar energia equivalente a 6,5 ​​megatons de TNT e produzir uma cratera lunar de quase 1 km de diâmetro.

Um impacto da rocha espacial, chamada 2024 YR4, poderia gerar uma nuvem de detritos lunares pesando mais de 100.000.000 kg, de acordo com o estudo ainda não revisado por pares.

Até 10% desses detritos poderiam "agregar-se à Terra em escalas de tempo de poucos dias". E, dependendo da localização do impacto do asteroide na Lua , os ejetos lunares poderiam expor os satélites a meteoritos por anos.

Ainda segundo os cientistas, citados pela publicação, o impacto também deve acontecer de forma que a velocidade do material ejetado “anule em grande parte a velocidade orbital da lua”.

Se o asteroide atingir a Lua, é provável que o faça no hemisfério sul.

Segundo o 'The Independent', a análise dos 410 cenários de impacto potencial revela que há uma probabilidade significativa de um impacto do YR4 em 2024 levar 10 por cento dos detritos do impacto para o espaço próximo à Terra, representando riscos para astronautas e espaçonaves.

Com base nas novas descobertas, os pesquisadores pedem que as medidas tomadas para proteger a Terra de asteroides perigosos sejam estendidas para proteger a Lua.

