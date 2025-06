Explosão de nave Starship da SpaceX marca novo revés no Texas

© TheRocketFuture via X/via REUTERS<br>

A SpaceX enfrentou mais um contratempo no desenvolvimento da nave Starship. Na noite de quarta-feira (18), um protótipo explodiu durante um teste de rotina na base de lançamentos Starbase, no sul do Texas. A explosão ocorreu por volta das 23h, horário local, e ninguém ficou ferido.

Em nota publicada na rede social X, a empresa afirmou que uma “anomalia significativa” aconteceu enquanto o veículo se preparava para o que seria seu décimo voo de teste. Todos os protocolos de segurança foram seguidos, e as equipes que atuavam na operação estão bem. A área do incidente foi isolada, e a SpaceX pediu que o público evite se aproximar da região.

Mais um revés no ano

Este já é o quarto incidente envolvendo a Starship apenas em 2025. Desde janeiro, a SpaceX vem lidando com falhas em testes e lançamentos da nave que é considerada o principal projeto da empresa para voos interplanetários.

No primeiro mês do ano, uma missão foi encerrada de forma abrupta após a perda de contato com o veículo. Em março, outro teste teve o sinal interrompido poucos minutos após o lançamento. Destroços foram encontrados no mar, perto das Bahamas, e o caso afetou cerca de 240 voos nos Estados Unidos, segundo autoridades locais. Em maio, a SpaceX também falhou na tentativa de colocar cargas simuladas em órbita: o propulsor e a cápsula se perderam durante a descida.

O programa Starship é uma das apostas mais ousadas da SpaceX, com foco em viagens de longa distância e possíveis missões à Lua e a Marte.

SpaceX maior

Na semana passada, o bilionário Elon Musk deu a entender, em uma publicação na rede social X, que o foguete atualmente em fase de testes pela SpaceX — o Starship — será ainda maior no futuro do que é hoje.



Musk respondeu a uma publicação que comparava as dimensões de diversos foguetes usados para missões espaciais ao longo das últimas décadas, destacando que o Starship é, sem dúvida, o maior de todos.

Atualmente, o Starship tem cerca de 121 metros de altura e 9 metros de diâmetro. Segundo Musk, esse tamanho ainda vai aumentar. “Essa é uma foto antiga. O Starship vai ficar mais comprido”, afirmou o dono da SpaceX.

Vale destacar que os últimos voos de teste do Starship não terminaram da melhor forma, o que mostra que a SpaceX ainda tem um bom caminho a percorrer se quiser atingir o objetivo de levar o foguete até Marte, como planeja Musk.

O que é a SpaceX

A SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) é uma empresa aeroespacial americana fundada em 2002 por Elon Musk. Seu principal objetivo é reduzir os custos de acesso ao espaço e tornar possível a colonização de Marte. A companhia desenvolve e opera foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9 e o Falcon Heavy, além da nave Dragon, usada para levar cargas e astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS).

Atualmente, seu projeto mais ambicioso é a Starship, uma nave de grande porte projetada para missões interplanetárias e viagens comerciais ao espaço. A SpaceX também opera a constelação de satélites Starlink, que fornece internet banda larga em áreas remotas ao redor do mundo.

Leia Também: Elon Musk diz que foguete Starship será ainda maior