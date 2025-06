Maior vazamento de dados da história expõe 16 bilhões de 'passwords'

© Getty Images

Pelo menos 16 bilhões de senhas de contas da Apple, Facebook, Netflix e PayPal foram expostas naquela que é considerada a maior violação de dados de todos os tempos. O alerta foi dado pelo Cybernews, um grupo de especialistas em segurança cibernética, citado pela Forbes.

Segundo a revista de negócios norte-americana, trata-se do maior vazamento de senhas da história, sendo muito superior ao vazamento de mais de 184 milhões ocorrido em maio deste ano.

O caso começou a ser investigado no início de 2024, e os especialistas descobriram 30 conjuntos de dados separados, cada um contendo entre dezenas de milhões e 3,5 bilhões de registros, revelou Vilius Petkauskas, do Cybernews.

Entre os dados comprometidos estão logins e senhas de redes sociais, serviços de VPN, plataformas e contas da Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram e até mesmo de recursos governamentais.

Essas informações podem ser usadas para ataques de phishing — um tipo de ataque que utiliza técnicas de engenharia social para capturar informações sensíveis das vítimas por meio de e-mails — e para invasões de contas.

“Isso não é apenas um vazamento – é um plano para exploração em massa”, destacou o grupo. “Não se trata apenas de vazamentos antigos sendo reciclados.”

Como criar uma senha forte e segura?

No ano passado, a PROTESTE divulgou um guia com dicas para criar senhas fortes e seguras. Veja as principais recomendações:

Use uma senha única para cada conta;

Evite utilizar dados pessoais nas senhas;

Crie uma frase-senha;

Guarde suas senhas somente para você;

Proteja suas contas com autenticação em dois fatores;

Troque suas senhas com frequência;

Use um gerenciador de senhas.

Como saber se você foi hackeado?

Você pode inserir seu e-mail no site Have I Been Pwned? para verificar se alguma conta vinculada a ele foi alvo de vazamentos ou ataques.

Como proteger suas contas?

Altere as senhas de todas as contas/serviços importantes;

Use geradores de senhas, que ajudam a criar e armazenar combinações seguras;

Desconfie de mensagens SMS e e-mails suspeitos.

Vale destacar que, apenas em 2024, o gabinete de cibercrime do Ministério Público recebeu 3.973 denúncias, o maior número desde 2016 — ano em que esse órgão passou a registrar queixas de crimes cibernéticos por e-mail.

Esses dados fazem parte da estratégia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para o combate ao cibercrime, divulgada em março. No documento, é ressaltado que as denúncias vêm sendo "cada vez mais numerosas ano após ano" e representam apenas uma parte das reclamações recebidas por todos os serviços do MP.

Esse tipo de crime inclui campanhas de golpes como o "olá, mãe; olá, pai", fraudes com boletos falsos, sites falsos de venda de roupas ou páginas fraudulentas de órgãos públicos.

Leia Também: Trump estende em 90 dias prazo para que TikTok evite suspensão nos EUA

Leia Também: ChatGPT é acusado de incentivar teorias perigosas e abandono de remédios

Leia Também: Eslovénia retira 'pen drives' chinesas devido a ameaça cibernética

Leia Também: Elon Musk publica teste toxicológico após acusações de uso de drogas

Leia Também: Huawei lança no Brasil celular de R$ 33 mil, primeiro do mundo com tela que dobra em três