PlayStation 6 está no topo de lista de prioridades da Sony, diz executivo

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da subsidiária de PlayStation da Sony, Hideaki Nishino, afirmou, em apresentação para investidores, que a próxima geração de consoles de videogame é uma prioridade da empresa.

"Enquanto não podemos divulgar mais detalhes sobre esse trabalho, o futuro da plataforma está no topo da lista de prioridades", disse.

"Estamos comprometidos com a busca de novas e melhores maneiras para que os jogadores interajam com nossos conteúdos e serviços."

Após o lançamento do PlayStation 5 Pro em setembro do ano passado, o executivo deve ter feito referência ao PlayStation 6.

"Temos agora um grande ecossistema de jogadores muito ativos tanto no PlayStation 5 quanto no PlayStation 4, logo é natural que exista um grande interesse na nossa estratégia para a próxima geração de consoles", afirmou.

Ele disse isso em uma discussão se a Sony deve investir mais no desenvolvimento de videogame na nuvem. De acordo com Nishino, os jogadores ainda demonstram preferência ao jogo no próprio equipamento e, por isso, a Sony deve seguir colocando máquinas com mais performance à venda.

Documentos do processo anticoncorrencial movido pela Sony contra a Microsoft nos tribunais americanos para barrar a compra da Activision Blizzard indicam que o PlayStation 6 deve ser lançado depois de 2027.

No dia 5 de junho, a Nintendo lançou o console Switch 2, um dos maiores concorrentes do PlayStarion. A empresa disse que bateu um recorde ao vender 3,5 milhões de unidades do Switch 2 nos primeiros quatro dias desde o lançamento.

Analistas destacaram que a empresa também bateu o recorde de vendas para um console doméstico, superando o primeiro Switch e o PlayStation 5, que registraram, respectivamente, 2,7 milhões e 3,4 milhões de unidades no primeiro mês nas lojas. No Brasil, a venda foi esgotada já no primeiro dia.

Os analistas também afirmam que o Switch 2 supera qualquer outro concorrente.

O Playstation 2, console mais vendido de todos os tempos, não superou a marca de 2 milhões de unidades comercializadas antes de duas semanas.