Apple é processada por acionistas por exagerar progresso em IA

SÃO PAULO, SP (FOLHAP´RESS) - A Apple foi processada nesta sexta-feira (20) por acionistas em uma ação coletiva que acusa a empresa de minimizar o tempo necessário para integrar inteligência artificial avançada à sua assistente de voz Siri, prejudicando as vendas do iPhone e o preço de suas ações.

Segundo a agência de notícias Reuters, a queixa abrange acionistas que podem ter sofrido um prejuízo somado de centenas de bilhões de dólares no ano que terminou em 9 de junho, quando a Apple anunciou uma mudança no design do software dos seus aparelhos, mas deixou atualizações de IA de lado.

A Apple não respondeu imediatamente a pedidos de comentário da Reuters. O CEO Tim Cook, o CFO Kevan Parekh e o ex-CFO Luca Maestri também são réus no processo, apresentado no tribunal federal de San Francisco.

Os acionistas liderados por Eric Tucker disseram que, na WWDC (evento da empresa voltado para programadores) de junho do ano passado, a Apple os levou a acreditar que a IA seria um fator-chave para o iPhone 16, que lançou a Apple Intelligence para tornar a Siri mais poderosa e amigável ao usuário.

Mas eles disseram que a empresa com sede em Cupertino, Califórnia, não apresentou um protótipo funcional dos recursos de Siri baseados em IA e não poderia acreditar que os recursos estariam prontos para o iPhone 16.

Os acionistas disseram que a verdade começou a emergir em 7 de março, quando a Apple adiou algumas atualizações da Siri para 2026, e continuou até a WWDC deste ano em 9 de junho, quando a avaliação da Apple sobre seu progresso em IA decepcionou os analistas.

As ações da Apple perderam quase 25% de seu valor desde seu recorde histórico de 26 de dezembro de 2024, perdendo aproximadamente US$ 900 bilhões de valor de mercado. Reportagem da Bloomberg News publicada nesta sexta-feira (20) afirma que os executivos da empresa já discutiram uma possível compra da startup de IA Perplexity, concorrente da OpenAI.