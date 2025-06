Vazamento de 16 bilhões de senhas: Descubra se foi afetado

© Shutterstock

Na semana passada, uma grande violação de dados ganhou destaque ao expor mais de 16 bilhões de senhas, o que levou muitas pessoas a se perguntarem se suas credenciais foram comprometidas.

Felizmente, existe uma forma de verificar se suas informações estão entre os dados vazados, como os divulgados recentemente. Com a ajuda do site Have I Been Pwned?, é possível descobrir se seus dados pessoais foram comprometidos e em quais situações isso ocorreu.

Ao inserir seu e-mail na plataforma, o site mostra em quais serviços e datas suas credenciais foram expostas em ataques cibernéticos ou vazamentos de dados, além de detalhar quais informações foram afetadas — que podem incluir endereço de e-mail, número de telefone, gênero, localização geográfica, entre outros.

Além do endereço de e-mail, também é possível verificar se alguma das suas senhas foi comprometida. Basta acessar a aba do site dedicada a senhas, digitar a que deseja checar e, assim, saber se precisa trocá-la imediatamente para garantir a segurança das suas contas.

O Notícias ao Minuto entrou em contato com a empresa de cibersegurança Sophos para saber o que pode ser feito após um vazamento de dados dessa magnitude. Entre as recomendações, está o uso de geradores e gerenciadores de senhas, que ajudam a criar combinações seguras e difíceis de serem quebradas.

Leia Também: Roubaram sua senha? Veja o que deve fazer a seguir