Google Earth faz 20 anos e lançou uma novidade cheia de nostalgia

O Google Earth completará seu 20º aniversário no próximo dia 28 de junho e, para comemorar a data, a gigante da tecnologia decidiu lançar um recurso que, com certeza, vai fazer você passar ainda mais horas explorando o nosso planeta com a ferramenta — além de despertar um pouco de nostalgia.

Isso porque, como a própria Google explicou na plataforma Medium, o Google Earth agora permite que você veja como uma determinada área mudou ao longo dos anos. Por meio da perspectiva do Street View, os usuários podem observar as transformações de uma região e conferir, por exemplo, como sua cidade ou bairro se modificaram com o passar do tempo.

Vale lembrar que essa funcionalidade de voltar no tempo pelo Street View já está disponível no Google Maps, e agora a empresa quer levá-la também para o Earth.

O Google Earth também receberá algumas novidades exclusivas para os Estados Unidos. Esses novos recursos vão utilizar Inteligência Artificial para fornecer informações mais específicas sobre o planeta — como, por exemplo, identificar as áreas que são mais resfriadas graças à presença das copas das árvores.

Acima, você pode conferir o trailer divulgado pela Google em celebração aos 20 anos do Google Earth.

