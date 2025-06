Astronautas chineses completam segunda caminhada espacial

© Lusa

Chen Dong e Chen Zhongrui saíram para o espaço a partir do módulo central da estação espacial, onde permaneceram por cerca de seis horas e meia, enquanto o terceiro membro da tripulação, Wang Jie, deu suporte a partir do interior da estação.

A operação contou com o apoio do braço robótico da estação Tiangong e da equipe de controle em terra, segundo informações da mesma fonte.

Durante a caminhada espacial, os astronautas instalaram um novo dispositivo de proteção contra detritos espaciais, realizaram inspeções e manutenções em equipamentos externos, além de montarem adaptadores que devem permitir reduzir em cerca de 40 minutos a duração de futuras atividades extraveiculares.

A missão Shenzhou-20 foi lançada em abril a partir da base de Jiuquan, no noroeste da China, e a tripulação permanecerá em órbita por aproximadamente seis meses.

Nesse período, os três astronautas vão conduzir experimentos científicos, testes técnicos e novas caminhadas espaciais.

A estação espacial Tiangong orbita a cerca de 400 quilômetros da Terra e foi projetada para operar por, no mínimo, uma década.

Com o previsto encerramento da Estação Espacial Internacional, liderada pelos Estados Unidos e da qual a China foi excluída, a Tiangong poderá em breve se tornar a única estação espacial em operação.

A China tem investido fortemente em seu programa espacial nos últimos anos. O país já conseguiu pousar a sonda Chang’e 4 no lado oculto da Lua — um feito inédito no mundo — e enviar uma missão a Marte, tornando-se o terceiro país, depois dos Estados Unidos e da extinta União Soviética, a conseguir aterrissar no planeta vermelho.

Além disso, a China planeja, em parceria com a Rússia e outros países, construir uma base científica no polo sul da Lua.

