Disney+ anuncia reajuste de 7% em preço de duas assinaturas no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma de streaming Disney+ anunciou um reajuste de 7% nos valores dos planos padrão e premium, que passam a vigorar a partir de agosto. O motivo da alteração não foi divulgado.

O plano padrão, que custava R$ 43,90, passa a custar R$ 46,90. Ele dá acesso aos catálogos do Disney+, Star+ e aos canais esportivos ESPN e ESPN3. Permite o uso simultâneo em até dois dispositivos, com download de conteúdos em até dez aparelhos.

O plano premium se diferencia do padrão por maior qualidade de áudio e vídeo (de 1080p para 4K). Além disso, inclui o catálogo completo da ESPN e uso em até quatro dispositivos simultâneos. O valor vai de R$ 62,90 para R$ 66,90.

Já o plano padrão com anúncios, lançado recentemente, mantém o valor de R$ 27,90. Ele oferece o mesmo catálogo do padrão, mas com pausas publicitárias durante a reprodução.