Estudo afirma ter encontrado o local ideal para base humana em Marte

Um estudo publicado na revista científica JGR Planets apresenta uma pesquisa que afirma ter encontrado o local ideal para uma possível base em Marte, argumentando que esse local pode ter os recursos necessários para sustentar a sobrevivência de seres humanos no planeta.

Os astrônomos acreditam que uma planície vulcânica que se estende do equador até os polos de Marte — conhecida como Amazonis Planitia — é o local ideal para essa base. A pesquisa aponta que as crateras nessa região apresentam indícios da existência de gelo e, assim, garantiria o acesso dos primeiros colonizadores do planeta a fontes de água.

Vale lembrar que essa água não seria apenas para consumo humano, mas também utilizada como combustível para propulsão, sendo portanto um recurso de grande importância para a permanência de seres humanos.

Os pesquisadores e cientistas ainda buscam entender mais sobre as condições que seriam necessárias para sustentar a permanência de uma base humana a longo prazo no ‘Planeta Vermelho’.

No entanto, a NASA e empresas como a SpaceX já deixaram claro que esse é um objetivo a ser alcançado eventualmente, com a empresa de Elon Musk atualmente realizando voos de teste do foguete Starship para conduzir missões a Marte.

