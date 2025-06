Peter Thiel diz que IA não basta para romper estagnação tecnológica

© Getty Images

Cofundador e presidente da Palantir, o investidor bilionário Peter Thiel participou recentemente do podcast Interesting Times, do The New York Times, e demonstrou ceticismo em relação ao impacto real da Inteligência Artificial no futuro da inovação.

Segundo Thiel, se não fosse a ascensão da IA, estaríamos diante de uma "estagnação total" nos avanços tecnológicos. Ele argumenta que, desde a década de 1970, áreas cruciais como transporte e energia vêm enfrentando um ritmo lento de desenvolvimento. A ideia, inclusive, não é nova: o empresário já havia abordado o tema em 2011, no ensaio “The End of the Future”.

Apesar do ceticismo, Thiel reconhece que a Inteligência Artificial pode impulsionar o surgimento de grandes empresas. Ainda assim, ele pondera: “Não tenho certeza se será suficiente para acabar com a estagnação”.

Thiel também defendeu uma postura mais ousada na busca por avanços concretos e disruptivos. Para ele, é necessário correr mais riscos — como enviar missões tripuladas a Marte ou investir em soluções para doenças como a demência.

