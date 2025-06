Musk critica plano de Trump e diz que projeto ameaça milhões de empregos

© Lusa

O bilionário Elon Musk voltou a atacar, neste sábado (28), o plano fiscal e orçamentário defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o dono da Tesla e da SpaceX, o projeto que os senadores republicanos tentam aprovar no Congresso representa uma ameaça direta ao futuro econômico e tecnológico do país.

"O último esboço do projeto de lei do Senado vai destruir milhões de empregos nos Estados Unidos e causar imensos danos estratégicos ao país", escreveu Musk na rede social X (antigo Twitter). "É absolutamente insano e destrutivo. Dá dinheiro para as indústrias do passado enquanto prejudica seriamente as indústrias do futuro", completou.

O empresário compartilhou uma análise de Jesse Jenkins, professor da Universidade de Princeton, que estima que o projeto pode eliminar centenas de bilhões de dólares em investimentos nos setores de energia e manufatura, além de aumentar a poluição e enfraquecer a competitividade dos EUA em áreas como a inteligência artificial (IA).

De acordo com Jenkins, o orçamento propõe aumento de impostos sobre todos os projetos de energia solar e eólica que não tenham iniciado a construção até o momento. Além disso, prevê o fim de incentivos fiscais para veículos elétricos — uma medida que atinge diretamente empresas como a Tesla.

Musk já havia classificado o projeto como uma “abominação repugnante” no início de junho, ao criticar sua aprovação na Câmara dos Representantes. Agora, o foco está no Senado, que discute se avança ou não com o debate da proposta.

O plano prevê a ampliação dos cortes de impostos adotados no primeiro mandato de Trump (2017–2021), aumento de gastos com defesa e segurança nas fronteiras, além de cortes em programas sociais como o Medicaid.

Leia Também: Elon Musk publica teste toxicológico após acusações de uso de drogas