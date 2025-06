YouTube inicia desenvolvimento da versão iOS do app de edição Create

© iStock

Dois anos após o lançamento da ferramenta de edição de vídeo YouTube Create para Android, a plataforma deu início ao desenvolvimento da versão para iOS. Segundo informações do site TechCrunch, o Google já está em busca de engenheiros especializados para trabalhar na adaptação do aplicativo para iPhones.

Criado como uma alternativa direta ao CapCut — app da ByteDance, mesma empresa dona do TikTok —, o YouTube Create oferece recursos como efeitos especiais, trilhas sonoras, GIFs e adesivos. A proposta é facilitar o trabalho de criadores de conteúdo que editam diretamente pelo celular.

Apesar de ser gratuito e prático, o aplicativo ainda enfrenta dificuldades para ganhar tração entre o público. De acordo com dados da empresa de análise Sensor Tower, o YouTube Create teve cerca de 4 milhões de downloads desde o lançamento, em setembro de 2023. No mesmo período, o CapCut registrou números bem mais expressivos: foram 66 milhões de downloads apenas no segundo trimestre deste ano.

Além do CapCut, a ferramenta do YouTube também disputa espaço com outros aplicativos populares, como o InShot e o VN Video Editor. Todos já consolidados entre influenciadores e editores amadores, especialmente por sua presença multiplataforma e vasta biblioteca de recursos.

Com o lançamento da versão para iPhone, o YouTube espera ampliar o alcance do Create e reforçar sua posição entre os criadores. A expectativa é de que a chegada ao ecossistema iOS ajude a impulsionar os números da plataforma e ofereça uma alternativa integrada para quem já publica conteúdo no próprio YouTube.

Ainda não há data oficial para o lançamento da nova versão, mas os anúncios de vagas indicam que o projeto já está em estágio inicial. A iniciativa também mostra que o Google continua investindo em soluções para atrair criadores, buscando reduzir a dependência de ferramentas externas — muitas delas ligadas a plataformas concorrentes.

Leia Também: Vazamento de 16 bilhões de senhas: Descubra se foi afetado