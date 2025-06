Sem iPhone? Estas são as 6 melhores alternativas ao AirTag da Apple

© Getty Images

O AirTag é um dos produtos mais discretos da Apple, mas também um dos mais práticos: trata-se de um pequeno rastreador que pode ser preso a chaves, mochilas, carteiras ou qualquer item pessoal. Ele permite localizar objetos com precisão pelo iPhone — o problema é que só funciona com o ecossistema da Apple.

Se você usa Android e quer um dispositivo similar, existem diversas alternativas no mercado compatíveis com o sistema do Google. O site Mashable reuniu as melhores opções — e listamos aqui algumas delas com uma breve descrição:



Samsung Galaxy SmartTag2

Ideal para quem já usa um celular Samsung. Oferece rastreamento via Bluetooth e também com suporte à rede SmartThings Find, o que amplia o alcance da localização. É resistente à água e tem bateria duradoura.



Motorola Moto Tag

Compacto e integrado ao app Find My Device, do Google. A Moto Tag é uma novidade promissora da Motorola e busca competir diretamente com a solução da Apple, com design discreto e boa precisão no rastreamento.



Chipolo POP Tracker

Colorido e leve, funciona com o app Chipolo (disponível para Android). Além de rastrear, pode ser usado como botão remoto para tirar fotos no celular. O diferencial está no visual divertido e na facilidade de uso.

MiLi MiTag

Compatível com Android, oferece funções básicas de rastreamento com custo acessível. Pode ser preso facilmente a objetos do dia a dia e é uma boa escolha para quem busca simplicidade e eficiência.



Tile Mate

Um dos rastreadores mais conhecidos no mercado. Compatível com Android e iOS, o Tile Mate tem bom alcance via Bluetooth e integração com a rede da comunidade Tile. Também pode emitir alertas sonoros para facilitar a busca de itens próximos.



Pebblebee Tracker

Design elegante e com bateria recarregável. É compatível com Android (e também com o app Find My da Apple). Permite personalização de alertas e localização em tempo real. Boa escolha para quem quer sofisticação e funcionalidade.

Todas essas opções oferecem soluções eficazes para quem deseja manter seus objetos seguros e rastreáveis, mesmo longe do universo Apple. Escolha a que melhor se encaixa no seu estilo de vida e no seu bolso.

