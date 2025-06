Trump diz que "pessoas muito ricas" querem comprar o TikTok nos EUA

© Shutterstock

Desde que Donald Trump assumiu a presidência dos EUA em janeiro deste ano, o prazo para encontrar um comprador para o TikTok tem sido constantemente adiado, permitindo que o aplicativo continue operando no país.

No entanto, após vários adiamentos, Trump parece ter encontrado interessados na aquisição do app da ByteDance nos EUA. Em entrevista à Fox News no domingo, 29 de junho, Trump anunciou que um grupo de “pessoas muito ricas” demonstrou interesse em comprar o TikTok. No entanto, o presidente dos EUA reconheceu que o negócio talvez precise da aprovação do mercado chinês.

“Temos um comprador a caminho para o TikTok”, afirmou Trump. “Acredito que provavelmente precisarei da aprovação da China. Penso que o presidente Xi [Jinping] provavelmente vai fazer isso”. Trump não revelou mais detalhes, mas disse que as identidades dos compradores serão divulgadas dentro de duas semanas.

A situação do TikTok foi mencionada enquanto Trump respondia a uma pergunta sobre tarifas e o progresso nas negociações com diferentes mercados. Você pode conferir abaixo o trecho em que o presidente aborda o tema.

Não se sabe quem são as partes interessadas na compra do TikTok. No entanto, no passado, alguns nomes foram associados ao negócio, embora ainda não tenham sido confirmados como Larry Ellison (Oracle), de Elon Musk (Tesla, SpaceX e X) e até o youtuber MrBeast.

Watch Part 3 of @MariaBartiromo's interview with @POTUS where they discuss the future of tariffs, A.I., TikTok, and green energy pic.twitter.com/B5u5S9iOF2 — SundayMorningFutures (@SundayFutures) June 29, 2025

