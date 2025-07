WhatsApp testa função para trocar de conta sem precisar sair do app

© Shutterstock

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que permitirá aos usuários alternar entre várias contas no aplicativo sem precisar fazer logout ou usar um segundo celular.

A novidade foi revelada pelo site WABetaInfo, conhecido por antecipar ferramentas em testes no WhatsApp. Segundo a publicação, a versão beta mais recente para iOS já mostra sinais dessa funcionalidade.

De acordo com uma imagem compartilhada pelo site, a seção de configurações do app contará com uma nova área chamada Lista de Contas. Nela, será possível adicionar e remover contas, o que deve facilitar a troca entre perfis pessoais e profissionais com muito mais agilidade.

Ao alternar entre contas, o usuário poderá acessar todas as configurações específicas de cada perfil — incluindo o histórico de conversas, preferências de download, backups e notificações.

O WhatsApp também estaria desenvolvendo um novo sistema de notificações para contas múltiplas. Assim, será possível ver quem enviou uma mensagem e em qual conta, tudo diretamente na notificação. Ao tocar nela, o app levará o usuário automaticamente para a conta correspondente, sem necessidade de alternar manualmente nas configurações.

Apesar de ainda estar em fase de testes, o recurso deverá ser liberado futuramente para todos os usuários, inclusive os que utilizam dispositivos Android. No entanto, ainda não há uma data oficial para o lançamento da nova funcionalidade.

