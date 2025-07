WhatsApp deixa de funcionar hoje em celulares antigos; veja a lista

© Reuters

A partir desta terça-feira (1º), o WhatsApp deixará de oferecer suporte a celulares com sistemas operacionais desatualizados, afetando especialmente modelos lançados há mais de uma década. A medida vale para aparelhos com Android inferior à versão 5.0 e iOS anterior ao 15.1.

A decisão segue a política de atualizações da Meta, empresa responsável pelo aplicativo, que visa garantir maior segurança e desempenho, restringindo o funcionamento em dispositivos vulneráveis ou com recursos limitados, informou a companhia ao jornal britânico Metro.

Modelos afetados

Confira abaixo alguns dos celulares que deixarão de rodar o WhatsApp:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Motorola

Moto G (1ª geração)

Moto E (2014)

Razr HD

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Apple (com iOS 15.1 ou inferior)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (caso não tenha sido atualizado além do iOS 12)

Esses modelos não conseguirão mais abrir o aplicativo nem fazer o download nas lojas oficiais. Também deixarão de receber atualizações de segurança ou melhorias de desempenho.

Como manter o histórico de conversas

Usuários impactados pela mudança receberão notificações do próprio WhatsApp sugerindo a atualização do sistema operacional ou a troca por um aparelho mais moderno.

Para preservar conversas e arquivos, é importante realizar um backup antes de perder o acesso. Basta seguir o caminho:

No Android: Ajustes > Conversas > Backup > Fazer backup no Google Drive

No iPhone: Ajustes > Conversas > Backup > Fazer backup no iCloud

Como saber se seu aparelho será afetado

É possível verificar a versão do sistema operacional com estes passos:

Android: Acesse Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android

iPhone: Acesse Ajustes > Geral > Sobre > Versão do software

