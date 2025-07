‘Round 6’ volta ao topo: 3ª temporada lidera audiência global da Netflix

© Netflix

A terceira temporada de Round 6 (Squid Game) estreou na Netflix no fim da semana passada e já está fazendo história novamente na plataforma. Em apenas três dias no ar, os novos episódios somaram impressionantes 60,1 milhões de visualizações.

Os dados foram divulgados no site oficial da Netflix, que exibe os rankings de filmes e séries mais assistidos. A temporada final do fenômeno sul-coreano estreou diretamente no primeiro lugar entre as séries de língua não inglesa.

De acordo com a revista Variety, a segunda temporada havia alcançado 68 milhões de visualizações em quatro dias, conquistando na época o título de melhor estreia de uma série na Netflix.

O mais surpreendente é que, segundo o site FlixPatrol, Round 6 ocupa atualmente a liderança absoluta entre todas as séries da plataforma no mundo inteiro, independentemente do país. Apesar disso, o final da série tem dividido opiniões.

No Rotten Tomatoes, a terceira temporada recebeu 79% de aprovação da crítica especializada, mas apenas 50% do público gostou. É uma queda considerável em comparação com os índices das temporadas anteriores: 95% da crítica e 84% do público na primeira, e 83% da crítica e 63% do público na segunda.

Mesmo com a recepção morna do desfecho, tudo indica que o sucesso da série continua firme. Há rumores de que David Fincher estaria envolvido numa versão ocidental de Round 6, e o criador original, Hwang Dong-hyuk, já confirmou que a Netflix tem planos futuros para o universo da produção.

SQUID GAME

Round 6, título original Squid Game, é uma série sul-coreana de suspense e crítica social que se tornou um fenômeno global desde sua estreia em 2021. Criada por Hwang Dong-hyuk, a trama gira em torno de pessoas endividadas que aceitam participar de um jogo mortal com promessas de uma recompensa bilionária. Misturando tensão psicológica, crítica ao capitalismo e elementos visuais marcantes, a série conquistou público e crítica, tornando-se uma das produções mais assistidas da história da Netflix.

