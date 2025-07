Microsoft vai apagar senhas do Authenticator e exigir uso de passkeys

© Getty

Se você usa o aplicativo Microsoft Authenticator para guardar senhas, é bom ficar atento: a partir de agosto, o app vai deixar de oferecer esse serviço. A empresa anunciou que vai apagar todas as senhas salvas e, no lugar delas, passará a usar passkeys, um sistema mais moderno e seguro de autenticação.

Quem quiser continuar usando senhas tradicionais poderá armazená-las no navegador Microsoft Edge, mas a experiência será diferente. O ideal, segundo especialistas, é aproveitar a mudança para adotar de vez as passkeys, que oferecem muito mais proteção contra golpes online.

O que são passkeys?

As passkeys são credenciais que substituem as senhas. Em vez de digitar palavras que podem ser esquecidas, adivinhadas ou roubadas, o usuário se identifica com biometria (como impressão digital ou reconhecimento facial) ou um PIN. O método é mais seguro porque as informações não são guardadas em servidores — ficam apenas no seu próprio dispositivo.

De acordo com a Microsoft, esse novo padrão reduz drasticamente o risco de ataques como phishing, vazamento de dados e invasões por força bruta. É o fim das senhas fracas, repetidas e difíceis de lembrar.

O que vai mudar e quando?

A Microsoft já começou a se preparar para a transição. Veja o cronograma:

Junho de 2025: o app deixou de aceitar o salvamento de novas senhas.

Julho de 2025: o preenchimento automático de senhas será desativado.

Agosto de 2025: todas as senhas salvas no Authenticator serão excluídas.

Mesmo assim, o Authenticator continuará sendo útil para autenticação em duas etapas e login com biometria nas contas Microsoft.

Como configurar uma passkey

O processo é simples. Ao entrar no aplicativo, você verá a opção de criar uma passkey. Basta fazer login com os dados atuais e seguir as instruções para configurar. Depois disso, toda vez que acessar sua conta, o app usará a nova chave de acesso.

Segundo a empresa, se você já usa senha e código temporário para entrar, o Authenticator vai sugerir que faça o login com o código e, em seguida, crie a passkey.

Um novo padrão de segurança

A mudança faz parte de um movimento global para acabar com as senhas — um hábito que, apesar de comum, ainda é o elo mais fraco da segurança digital. Cerca de metade dos adultos nos Estados Unidos admite repetir senhas ou usar dicas óbvias, o que facilita a vida de golpistas.

Com as passkeys, a autenticação se torna mais prática e segura. E, para quem está cansado de tentar lembrar qual senha usou em cada site, essa pode ser uma boa notícia.