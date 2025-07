Microsoft demitirá 9.000 funcionários e cancela games

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Microsoft informou nesta quarta-feira (2) que demitirá 4% de seus funcionários em todo o mundo, cerca de 9.000 pessoas, de acordo com informações das agências de notícias AFP e Bloomberg.

O corte ocorre dois meses após a gigante de tecnologia ter demitido 6.000 trabalhadores em maio. Não há informação se o Brasil será impactado pela medida anunciada nesta quarta-feira.

"Continuamos implementando as mudanças organizacionais necessárias para melhor posicionar a empresa e suas equipes para o sucesso em um mercado dinâmico", disse um porta-voz da companhia à AFP e à Bloomberg.

De acordo com a Bloomberg, o corte afetará todas as equipes, regiões e períodos de trabalho. A redução inclui a divisão de jogos, o que levou ao cancelamento de alguns games que estavam em desenvolvimento como "Everwild", que estava sendo produzido com o mesmo estúdio responsável pelo "The Elder Scrolls Online".

A divisão King, da Microsoft, terá cerca de 200 funcionários demitidos, o que representa 10% da equipe que produz o famoso game "Candy Crush".

Leia Também: Juíza dos EUA determina que Huawei deve enfrentar múltiplas acusações criminais