Honor lança Magic V5, o celular dobrável mais fino do mercado

© Honor

A Honor apresentou oficialmente o Magic V5, seu novo smartphone dobrável — e também o mais fino da categoria até agora, superando até os 8,9 mm do Oppo Find N5, lançado no início do ano.

Com apenas 8,8 mm de espessura quando fechado e impressionantes 4,1 mm ao ser aberto, o dispositivo traz uma tela interna flexível OLED LTPO de 7,95 polegadas, com resolução de 2.352 x 2.172 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Já a tela externa é um OLED LTPO de 6,43 polegadas, com resolução de 2.376 x 1.060 e também 120Hz.

Por dentro, o Magic V5 vem equipado com o processador Snapdragon 8 Elite, opções de 12GB ou 16GB de RAM, e armazenamento interno de 256GB, 512GB ou 1TB. A bateria tem 5.820mAh e suporta carregamento rápido com fio de 66W e sem fio de 50W.

Na parte fotográfica, o aparelho conta com um conjunto traseiro composto por uma lente principal de 50MP, uma ultra-angular de 50MP e uma teleobjetiva de 64MP. Para selfies, há dois sensores frontais de 50MP, um em cada tela.

Por enquanto, o lançamento foi exclusivo para o mercado chinês, mas a Honor confirmou que o lançamento global acontecerá em breve. Resta aguardar o anúncio oficial da chegada do Magic V5 a outros países.